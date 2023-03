Böheimkirchen: Café Bachinger wurde zu Frauenstammtisch

Rund 20 Teilnehmerinnen aus Böheimkirchen und Umgebung machten das Café Bachinger zum Frauenstammtisch. Bei ausgelassener Stimmung gab es intensiven Austausch und angeregte Diskussionen. Im Vordergrund stand der generationenübergreifende Austausch über das Frausein.

„Geplaudert wurde über alles, was Frau bewegt. Der Frauenstammtisch soll in Zukunft vierteljährlich zu bestimmten Themen stattfinden“, so Lisa Auer, die den Nachmittag gemeinsam mit Katharina Posch organisierte. „Der Fokus wird darauf liegen, den Austausch unter Frauen jeden Alters und in jeder Lebensphase zu ermöglichen und damit Begegnungsraum für Frauen zu schaffen“, so Auer.

Organisiert wurde der Frauentreff von Lisa Auer und Katharina Posch. Foto: Regina Hasenzagl

