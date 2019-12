Das Müll-Thema rund um den Abfall-Import aus Italien nach St. Pölten beschäftigte auch den Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung. Die SPÖ brachte eine Resolution ein und zwar an die Parteien der, ihrer Meinung nach, nächsten Bundesregierung, also an Bundes ÖVP und Bundes Grüne.

Darin sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit „derartige Unsinnigkeiten, wie Mülltransporte quer durch Europa, aber auch die zahllosen Tiertransporte, unterbunden werden“, so der Wortlaut. Bürgermeister Matthias Stadler forderte damit alle im Gemeinderat vertretenen Parteien auf, diese Resolution mitzutragen. „Damit in den aktuellen Verhandlungen zur Bildung einer Bundesregierung dieser Thematik Rechnung getragen wird“, argumentiert der Bürgermeister.

Für die ÖVP vollkommen unverständlich, da die Resolution an eine mögliche Regierung gerichtet wird. „Sinnvoller wäre es an alle Fraktionen zu adressieren, die im Parlament vertreten sind. Oder an das Bundesministerium“, erklärt Adl. Er wirft der SPÖ parteipolitischen Eifer vor.

Als Zeichen, dass die Resolution einen falschen Adressaten trifft, stellte die ÖVP dem Bürgermeister im Gemeinderat ein Umleitungsschild auf und legte einen Abänderungsantrag vor. Darin fordert die ÖVP die Stadt auf mit der Bundesregierung Verhandlungen aufzunehmen, bezüglich der „volkswirtschaftlich und ökologisch unsinnigen Praxis bei Mülltransporten und grenzüberschreitenden Müllentsorgung", so der .