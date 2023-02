Essen auf Rädern: 45 Mahlzeiten pro Tag in Böheimkirchen

Seit fast 32 Jahren versorgt die Aktion „Essen auf Rädern“ kranke und pflegebedürftige Menschen. Im Juni 1991 nahmen 15 Personen aus Böheimkirchen dieses Angebot in Anspruch, von den damals zehn Fahrern ist noch einer aktiv. Heute werden pro Tag 45 Portionen von einem Team von 17 Freiwilligen geliefert.

Organisiert wird die Aktion in Böheimkirchen von Dietmar Tschekon. „ Fast wäre sie nach ein paar Monaten an Kapazitätsproblemen in der damaligen Küche des Clementinums gescheitert. Der Initiative des früheren Bürgermeisters Ernst Steinböck und von Gemeinderat Feilinger ist es zu verdanken, dass es weiterging“, so Tschekon.

Gekocht wird bei Sana Catering in Kirchstetten. Zur Wahl stehen neben Hausmannskost auch alternative Gerichte mit weniger Fleisch und gesunden Zutaten sowie Breikost. Die Qualität der dreigängigen Menüs zum Preis von 8 Euro passt. „Unsere Kunden sind durchwegs zufrieden. Klagen gibt es maximal über zu große Portionen“, erzählt Tschekon.

Zusteller sind immer wieder gesucht

Die Menüs werden von den Mitarbeitern in von der Gemeinde gekauftem Geschirr in Warmhalteboxen in Kirchstetten geholt und direkt gebracht. Gefahren wird mit dem privaten Auto gegen Kilometergeld.

Seit 1991 wurden in 30.000 Stunden 600.000 Kilometer zurückgelegt. Für die Aktion werden immer wieder Zusteller gesucht. „Wer sich interessiert, kann sich bei mir auf der Gemeinde melden. Auch Alt-Bürgermeister Johann Hell wird in Zukunft für Essen auf Rädern unterwegs sein“, so Tschekon.

Infos unter 02743/2318-12.

