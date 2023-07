Radwegenetz in St. Pölten wird ausgebaut

Die Stadt legt heuer einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Radinfrastruktur. Grundlage dafür bildet auch das NÖ-Radbasisnetz, das auch die Verbindung von Nachbargemeinden vorsieht und vom Land NÖ gefördert wird. Insgesamt werden heuer 12,5 Kilometer neue Radinfrastruktur entstehen. 9,9 Kilometer davon entlang wichtiger Alltags- und Freizeitrouten in Richtung der St. Pöltner Nachbargemeinden. 2,6 Kilometer neue Radinfrastruktur entstehen im Stadtgebiet.

Bei der Juni-Gemeinderatssitzung standen einige Punkte für Neuerungen im Radwegenetz auf der Tagesordnung. Alle wurden einstimmig beschlossen.

Am Sand bis Böheimkirchen:

185.000 Euro kostet die Herstellung des 1,6 Kilometer langen und drei Meter breiten Radweges auf einem bestehenden Güterweg von „Am Sand“ in Pottenbrunn bis Maria Jeutendorf.

Verbindung von Wagram mit Ratzersdorf:

Auch hier soll ein Feldweg zur Nutzung als Radweg adaptiert werden. Der verlängerte Jägerweg und die Nallenburggasse bis zum Kreuzungsbereich mit der Brechtgasse wird in einer Breite von 3,5 Metern asphaltiert werden. Kosten wird dieser Kilometer 125.000 Euro.

Anbindung Traisentalradweg:

In der südlichen Verlängerung der Handel-Mazzetti-Straße wird von der Kelsengasse bis zur Rupert-Grünzweig-Gasse ein Weg asphaltiert. Auch die Einbindung des Radweges der Rupert-Grünzweig-Gasse in die Harlander Straße wird hergestellt. Die Arbeiten kosten 75.000 Euro.

Geh- und Radwegbrücke in Ratzersdorf:

Eine lange Forderung von den Bürgerinnen und Bürgern in Ratzersdorf ist die Verbesserung der Sicherheit beim E-Werkweg. Nun wurde beschlossen, an dem Nadelöhr zwischen Seen und Baurechtssiedlung eine zusätzliche Brücke für den Geh- und Radverkehr an der Nordseite der bestehenden Brücke zu errichten. Dafür werden 355.000 Euro investiert.

Entlastung des Traisentalradweges:

Der Traisentalradweg wird das ganze Jahr über stark frequentiert. Seitens der Stadtplanung wurde in einzelnen Teilabschnitten der Traisen ein Wegekonzept zur Entlastung des Traisentalradweges ausgearbeitet. Schon im Vorjahr wurde der Wegabschnitt zwischen dem Hammerpark und der Schwarzgasse mit einer Schotterdecke versehen sowie Sitzbänke und Mülleimer aufgestellt. Heuer wird der Bereich zwischen der Schwarzgasse und der Landsbergerstraße folgen. Dieser Wegabschnitt soll mit Parkbänken und Parkliegen ausgestattet werden. Investiert werden dafür 100.000 Euro.