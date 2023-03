Fridays for Future fährt zusammen nach Wien zum Klimastreik

„Morgen ist zu spät“ so das Motto für den kommenden weltweiten Klimastreik am Freitag, 3. März. Diesmal rufen Fridays for Future St. Pölten aber nicht zum gemeinsamen Streik in St. Pölten, sondern in Wien. Um 10.20 Uhr am Vormittag treffen sich die St. Pöltner Aktivistinnen und Aktivisten in der Bahnhofshalle.

Denn die St. Pöltner Gruppe hat erst zur Landtagswahl eine große Aktion mit dem Protestcamp vor dem Landhaus organisiert. „Das möchten wir noch so stehen lassen und jetzt wirklich die Aufmerksamkeit auf die Bundespolitik lenken“, sagt Johanna Frühwald von Fridays for Future. Denn diesmal rücken FFF das fehlende Klimaschutzgesetz in den Fokus. Neues Thema ist außerdem die dazu vor kurzem eingebrachte Verfassungsklage, wie die Aktivistinnen und Aktivisten bei einer Pressekonferenz in Wien erklärten.

„Die Landespolitik verweist beim Klimaschutzgesetz immer wieder auf die Bundespolitik“, sagt Frühwald. Mit ihrem Streik in Wien adressieren sie also trotzdem die Landespolitik mit.

Mehrere Gruppen aus NÖ in Wien dabei

Auch Gruppen aus Krems, Wiener Neustadt und Gmünd brechen diesmal zusammen in die Bundeshauptstadt auf, um dort zu streiken. In Mistelbach findet hingegen wieder ein lokaler Streik statt. Denn dort hat sich die Gruppe erst nach der „Dein Ort“-Aktion gegründet, weswegen sie erst einmal auf kommunaler Ebene Druck machen wollen.

Künftig werden sicher auch wieder Streiks in St. Pölten stattfinden, kündigt Frühwald an. Beim Klimastreik am Freitag sind die Gruppen aus NÖ in einem eigenen Block unterwegs.

