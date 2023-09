St. Pöltner Martin Rotheneder: „LP erzählt meine Story“

Pop-Songs im Dialekt, die in die Tiefe gehen – mit „Boid wieder leicht“ sowie „Und so schnö is wieder Montog“ sorgte Martin Rotheneder heuer bereits für einen Vorgeschmack auf seine kommende LP. Am 6. Oktober um 20 Uhr präsentiert der Musiker „Endlich wieder Feia“ auf der Kulturbühne im frei:raum.

Die Identitätssuche sowie das Gefühl des Angekommenseins sind Themen, die sich auf Martin Rotheneders Album wiederfinden. Alle zwölf Lieder hat er selbst geschrieben, gespielt, aufgenommen und gemischt. Sie geben Einblick in (s)ein „unbekanntes Leben“. Eine Zeit, die von Angst- und Schlafstörungen geprägt war. „Man attestierte mir Linkshändigkeit, obwohl ich mein Leben als Rechtshänder verbracht habe. Das bedeutete ständige Überbelastung fürs Gehirn“, erklärt er. Bei vielen führe dies zu einer Belastungsstörung. „Bei mir ging das lang gut, aber halt nicht ewig“, zeigt sich der Songwriter heute optimistisch, denn er fühle sich jetzt so gut wie nie zuvor.

Beim Komponieren der LP war ihm nicht ganz bewusst, was ihm sein Unterbewusstsein angesagt hatte. So gab ihm der Album-Titeltrack „(In mir brennt) Endlich wieder Feia“ lange Rätsel auf. „Der Text hat mich stark angezogen, ich konnte mich aber nicht an die Idee dahinter erinnern“, erzählt der 44-Jährige. Erst als der Songwriter das fertige Album durchhörte, habe er verstanden, dass die beschriebene Story um die Beziehung zu ihm selbst gehe. „Das war ein hoch emotionaler Moment“, erinnert er sich.

Weitere Infos gibt es unter www.wp.martinrotheneder.com.