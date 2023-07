St. Pöltner Marty Pi mit Song auf „Mein Lied für NÖ“-CD vertreten

12 Liedermacherinnen und Liedermacher haben im Vorjahr im Zuge des Liedermacher-Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich ihre Liebe zur Heimat bewiesen. Die 12 Finalistinnen und Finalisten komponierten Liebeserklärungen an Niederösterreich und nahmen ein gemeinsames Album auf. St. Pöltner Sänger Marty Pi war unter den Ausgewählten und ist mit seinem Song „Blau Gööb“ auf der LP vertreten. Präsentiert wurde das Album vergangenen Sonntag in Furth.

„I füh‘ mi woih‘ und leb mei‘ Leb‘m wieda neich, do bin i dahaam - Gööb-Blau“ lautet eine Songtextzeile von Marty Pi. Im letzten September stand der St. Pöltner noch gemeinsam mit elf weiteren Musikschaffenden bei der Finalshow „Dein Lied für Niederösterreich“ auf der Bühne vor dem ORF-Landesstudio. 12 Kandidatinnen und Kandidaten überzeugten mit ihren gefühlvollen und schwungvollen Beiträgen die Jury. Sie sind mit ihren Beiträgen auf der „Lieder für Niederösterreich“-CD verewigt. Seinen rockigen Song „Gööb-Blau“ performte der St. Pöltner vergangenen Sonntag auch bei der CD- Präsentation im Bioweingut Meyerhof in Furth.

Erhältlich ist das Album im Shop „Volkskultur - Handwerk der Regionen“ in Krems und in der Buchhandlung der Regionen der Volkskultur Niederösterreich ebenfalls in Krems. Zudem kann die CD per Mail an office@kulturregionnoe.at oder telefonisch unter 02742/90666-6137 bestellt werden. Digital sind die Songs auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören.