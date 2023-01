Neuer Chirurg für Primärversorgungszentrum in Harland

Werbung

Die Versorgung im Primärversorgungszentrum in Harland wird um ein Angebot reicher: Alexander Petter-Puchner eröffnet ab Montag, 9. Jänner, eine Ordination für Chirurgie. Dabei handelt es sich um eine Kassenstelle mit Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag.

Angeboten wird in der Ordination nahezu das gesamte allgemeinchirurgische Spektrum. Beispielsweise Magen- und Darmspiegelung im Dämmerschlaf, Ultraschall- und diverse Spezialuntersuchungen für beispielsweise Hämorrhoiden, Condylome und Gefäßdiagnostik. In der Ordination werden zahlreiche operative Eingriffe vorgenommen. Ein weiterer Schwerpunkt von Petter-Puchner ist das Management chronischer Wunden. Mehr Details gibt es auf der Website www.chirurgie-stpoelten.at .

Petter-Puchner ordinierte bisher in einer Privatpraxis in Wien. Er studierte und habilitierte sich an der MedUni Wien, mit Forschungsaufenthalten unter anderem in Finnland sowie Brasilien und später in der Schweiz.

