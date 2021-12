Neidlinger Wissenschaftlerin und clevere Vögel

Alice Auersperg ist Zoologin und hat das Goffin-Lab an der Universität Wien gegründet. Sie arbeitete auch am Max-Planck-Institut in Leipzig mit Menschenaffen. Sie forscht an der Universität Oxford über das Verhalten von Rabenvögeln und Papageien im Vergleich. Aktuell ist Auersperg als wissenschaftliche Leiterin des Goffin-Labs am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien tätig.