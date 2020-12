Zum Winter gehört ein ordentlicher Punsch dazu. Das dachten sich am Wochenende wohl auch einige Besucher auf dem St. Pöltner Rathausplatz. Der Andrang wurde unübersichtlich, Jugendliche konsumierten Alkohol, weshalb das Cafe Central kurzerhand zusperrte.

„Wir haben mehrmals darauf hingewiesen“

Einen alkoholfreien Punsch bieten die Gastronomen am Rathausplatz an. Dazu können auch verschlossene Schnapsflascherl gekauft werden. Das Gemisch darf aber nur im Abstand von 50 Metern zum Gastrobetreib konsumiert werden. An diese Regeln hielten sich viele Besucher nicht und bescherten den Gastronomen Schwierigkeiten.

„Wir haben mehrmals darauf hingewiesen. Jugendliche haben dann aber vor unserem Betrieb Alkohol konsumiert und die Behörde legte uns nahe zu schließen“, erklärt Central-Chef Florian Zizlavsky. Woher der Alkohol gekommen sein könnte, steht noch nicht fest. Möglicherweise wurde der auch von den Jugendlichen selbst mitgenommen.

Ein Trend, den auch Daniela Pottendorfer vom S’Zimmer kennt. „Viele haben ihre eigene Rumflasche mit dabei“, so die Wirtin. Sie habe die letzten Tage fast ausschließlich damit verbracht die Kunden nach dem Kauf des alkoholfreien Punsches an den Abstand zu erinnern. „Und ans Tragen von Masken“, so Pottendorfer.

Auf Abstand und Maske machten auch die Mitarbeiter des Cafe Roma aufmerksam. „Es waren wirklich viele Leute da. Wir werden aber mit dem Verkauf weitermachen und verstärkt auf die Regeln aufmerksam machen“, erklärt ein Sprecher.

Florian Zizlavsky will derzeit kein Risiko eingehen und lässt sein Cafe vorerst zu. „Wenn die Kollegen aufmachen sollten, werde ich das aber auch wieder tun“, erklärt Zizlavsky. Gerüchte, wonach auch Besucher im Lokal drinnen gewesen wären, bestätigt Florian Zizlavsky nicht: „Wir lassen niemanden hinein.“