Die Pollen fliegen wieder in Stadt und Bezirk St. Pölten

Tränende Augen, rote Nasen, immer ein Taschentuch zur Hand – sie sind nicht zu übersehen, die Menschen mit Pollenallergie. Die Frühblühersaison hat heuer besonders früh gestartet, das Leid damit auch. „Die Hasel blüht teilweise schon im Dezember aufgrund wärmerer Temperaturen durch den Klimawandel“, sagt HNO-Arzt Bernhard Hiermayer. Auch in der Löwen-Apotheke von Andreas Gentzsch melden sich bereits die ersten Allergikerinnen und Allergiker. Der beste Tipp sei immer noch: Exposition meiden, also nicht spazieren gehen in der Nähe der Frühblüher, egal ob am Abend oder in der Früh.

Heuer fällt Hiermayer zusätzlich auf: Es gibt mehr Beschwerden wegen trockener Luft. Verkrustungen im Naseneingangsbereich und leichteres Nasenbluten würden stark zunehmen. „Inwieweit die trockene Luft auch auf die vermehrten viralen Infekte einen Einfluss hat oder ob dies auf Nachwehen der Coronainfektionen zurückzuführen ist, kann noch nicht mit Gewissheit gesagt werden“, weist Hiermayer hin. Die bereits gereizte Nasenschleimhaut belaste Allergikerinnen und Allergiker noch zusätzlich.

Weltweit immer mehr Menschen leiden außerdem an einer Hausstaubmilben-Allergie. Das falle vielen gar nicht auf, so Hiermayer, weil „nur“ das Atmen durch die Nase schwieriger wird. Die Fachliteratur beschreibt eine generelle Zunahme von Allergien, berichtet Gentzsch. Wieso, ist nicht so klar zu sagen. Möglicherweise liege es an geringerem Kontakt mit Allergenen, vor allem in Städten. Deswegen gibt es jetzt sogar schon Präparate mit „Kuhstall-Allergenen“, erzählt Gentzsch. Denn bei Kindern, die am Land aufgewachsen sind, treten eher weniger Allergien auf.

Therapiealternativen: TCM bis Sensibilisierung

Abhilfe schaffen können TCM, Homöopathie und pflanzliche Stoffe, sagt der Apotheker. Gute Erfahrungen habe er mit Tragant-Wurzelextrakt oder Johannisbeeren-Knospen gemacht.

Hilft die konventionelle Therapie nicht, gibt es die Möglichkeit einer Hyposensibilisierung, sagt Hiermayer. Das geht sogar mittlerweile während der Saison. Nasensprays mit Cortison sieht er wenig kritisch, Langzeitfolgen gebe es keine.

