Die Caritas schenkte Demenz-Erkrankten einen Nachmittag voll Tanz

Die Caritas lud auch heuer wieder zur Tanzveranstaltung „Alles Walzer“ ins Caritas-Pflegeheim „Haus St. Elisabeth“ in St. Pölten ein. Die Tanzveranstaltung wurde für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen sowie für tanzfreudige Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes, des von der Caritas betreuten Wohnens St. Pölten-Kolpinghaus und Mitglieder der Pfarre Wagram organisiert und war ein voller Erfolg.

„Durch solche geselligen, gemeinsamen Nachmittage profitieren Menschen mit Demenz enorm. Es werden dabei alle Sinne aktiviert, was erwiesenermaßen besonders positive Auswirkungen auf das Krankheitsbild Demenz hat“, betont Renate Spadinger von der Kompetenzstelle Demenz der Caritas St. Pölten.

Rosa Maria Pfeiffer, Freiwilligenkoordinatorin und Seniorenbetreuerin im „Haus St. Elisabeth“, ergänzt: „Die Tanzveranstaltung 'Alles Walzer' bringt eine willkommene Abwechslung in das Leben unserer betagten Bewohnerinnen und Bewohner. Musik erreicht Demenzkranke besonders gut und bringt Kranke und Gesunde, Junge und Alte in Kontakt und Bewegung“.

Für die musikalische Unterhaltung an diesem Nachmittag sorgten wieder die Musikerinnen und Musiker von den „Anzbacher Tanzgeigern“.

In Zukunft wird es mehr Menschen mit Demenz geben

In Österreich sind etwa 130.000 Personen an Demenz erkrankt, wie die Caritas berichtet. Sie rechnet damit, dass diese Zahl angesichts der prognostizierten Zahl der älteren Menschen weiter steigen wird. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2050 etwa 260.000 Menschen mit Demenz in Österreich leben werden.

Bereits jetzt geben knapp drei Viertel der Pflegepersonen in Alten- und Pflegeheimen an, mit Menschen mit Demenz zu arbeiten. Veranstaltungen wie „Alles Walzer“ im Rahmen des Projektes „let’s dance“, gefördert vom Bundesministeriums für Soziales, sollen dazu dienen, durch die Organisation von Tanzveranstaltungen Freiräume und Lebensqualität für Menschen mit Demenz zu schaffen.

Die Kompetenzstelle Demenz der Caritas St. Pölten bietet in Zusammenarbeit mit dem Demenzservice NÖ kostenlose persönliche Beratungen an. Die Expertinnen und Experten helfen bei Problemen, vermitteln bei Bedarf an Expertinnen und Experten in der Pflege und im rechtlichen Bereich. Die Kompetenzstelle Demenz gestaltet bunte Nachmittage und sogenannte „Zeitreisen“ für Betroffene und Angehörige. Zusätzlich wird bei Vorträgen und Angehörigenstammtischen der Erfahrungsaustausch gefördert und über Demenz informiert.