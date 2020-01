Traditionsgemäß warf sich die Landjugend St. Pölten für das Ereignis extra in Schale. Eingetanzt wurde nämlich in Dirndl und Lederhose, begleitet von den Tönen einer Ziehharmonika. Neben kulinarischem Angebot erwartete die Gäste des Balls musikalische Begleitung durch „die Stritzis" und zu Mitternacht die Auflösung des Schätzspiels, an dem viele Besucher teilnahmen.