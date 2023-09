BhW sensibilisiert in St. Pölten mit Buchstabensuppe für Bildung

Das BhW Niederösterreich nimmt auch heuer den Alphabetisierungstag zum Anlass, um für die Alphabetisierung und lebenslanges Lernen zu sensibilisieren. Weltweit können viele Erwachsene nicht ausreichend lesen und schreiben. In Niederösterreich sind immerhin 200.000 Menschen betroffen. Für diese Menschen bietet das BhW Niederösterreich kostenlose Basisbildungskurse in allen Regionen, damit sie lesen lernen oder ihre Lesekompetenzen verbessern können. Zudem vermittelt das Lesekompetenz-Projekt Zeit Punkt Lesen die Wichtigkeit des Lesens als Schlüsselkompetenz für eine gelingende Teilhabe an der Gesellschaft.

Mit einen Verteilaktion von Buchstabensuppen-Nudeln in der St. Pöltner Altstadt am 8. September wollen die Teams von Zeit Punkt Lesen und der BhW Basisbildung auf Analphabetismus, Alphabetisierung und die notwendige Motivation für Lesen als Kulturtechnik hinweisen. Von 10 bis 12 Uhr sind sie am Riemerplatz unterwegs, Unterstützung bekommen sie von Schauspieler Sven Kaschte vom Landestheater Niederösterreich.