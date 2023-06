Wiedersehensfreude nach 17 Jahren in St. Pölten

Eine lange und enge Freundschaft verbindet Anton Karnholz aus Viehofen und Jürgen Hartmann aus Worbis. Karnholz arbeitete bis Ende 2013 als Monteur bei der Firma FMW. 2006 baute er einige Monate das Wärmekraftwerk Bischofferode auf und hatte seinen Schlafplatz in Leinefelde-Worbis. In Hartmanns Bierstube lernte Karnholz den Betreiber Jürgen Hartmann kennen. Von nun an war er bei Ausflügen mit der Familie dabei. „Er ist wirklich ein cooler Typ und hat alles mitgemacht“, erinnert sich Hartmann. Schon vor 15 Jahren entstand die Idee, einmal mit dem Moped, einer Simson aus der DDR Baujahr 1969 mit 1,5 PS, nach Wien zu fahren, um Karnholz zu treffen. Der Versuch scheiterte jedoch am Wetter. „Aber ich habe es nicht aus dem Kopf bekommen. Jetzt bin ich 70 geworden und hab mir gedacht, das muss ich noch machen“, so Hartmann.

Also machte er sich auf den Weg und legte fast 700 Kilometer zurück, um seinen Freund wiederzusehen. Nicht ganz ungefährlich war Hartmanns Irrfahrt auf der Autobahn. „Mein Handy war aus und ich konnte niemanden erreichen. Irgendwie bin ich mit dem Moped auf der Autobahn gelandet“, erzählt Hartmann. Unterstützung kam dann von einem Bürger, der mit seinem Auto am Pannenstreifen stand. „Er ist dann mit der Warnblinkanlage hinter mir hergefahren, um mich zu schützen“, sagt Hartmann.

Auch als Hartmann in St. Pölten ankam, war sein Handyakku leer. Er kam in die NÖN-Redaktion am Rathausplatz. Schon vorher hatte sich Hartmanns Freund Anton Karnholz gemeldet, ob wir nicht darüber berichten wollen. Dass sich die beiden in der Redaktion das erste Mal treffen, war nicht geplant. Wir übernahmen das Telefonat und informierten Karnholz, dass Hartmann bereits gut angekommen war. Schön war es, die Freude der beiden zu sehen. Sie fielen sich in die Arme und die ein oder andere Träne des Glücks floss über die Wange. „Es ist einfach traumhaft, dass wir uns endlich wiedersehen“, so Karnholz. Um Erinnerungen auszutauschen, verschob er sogar einen nötigen Aufenthalt im Krankenhaus.