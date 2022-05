Vor 65 Jahren: St. Pöltner Heer-Unterkünfte wie zu Kaisers Zeiten

Werbung

Hunderte rot-weiß-rote Fahnen säumten die Straßen, während der Klang von Stiefeln im Gleichschritt und Militärmusik durch die Innenstadt hallte. Am 29. April 1957 zog das österreichische Bundesheer nach zehnjähriger Besatzungszeit wieder feierlich in die St. Pöltner Kasernen ein. Ein Event, der viele alte Stadtbewohner an die Zeit der Monarchie erinnert haben soll.

Vor der Unterzeichnung des Staatsvertrags und dem Abzug der Besatzungsmächte 1955 durfte Österreich kein Militär, sondern lediglich über eine sogenannte „Bereitschafts-Gendarmerie“ verfügen.

Das Infanteriebataillon Nr. 10 defilierte 1957 vor dem Gerichtsgebäude und marschierte anschließend nach einer Kranzniederlegung mit dem Radetzkymarsch auf den Rathausplatz, wo die Soldaten von Politikern und einer jubelnden Menge empfangen wurden. Damit wurde St. Pölten nach Ende des Krieges wieder zur Heimat von hunderten Soldaten und setzte seine Tradition als Garnisonsstadt seit 1787 fort.

Kanzler Raab: „Militärische, nicht geistige Neutralität“

Bundeskanzler Julius Raab betonte laut St. Pöltner Zeitung in seiner Rede vor dem Rathaus besonders die Neutralität und die jahrhundertealte Militärtradition Österreichs, die mit den jungen Soldaten zurückkehren würde.

„Durch die immerwährende Neutralität darf sich unser Land keinem Militärblock anschließen. Daher hat unser Bundesheer die Aufgabe, die Grenzen und den Frieden zu sichern. Es handelt sich jedoch um eine militärische, nicht aber um eine geistige Neutralität“, so der in St. Pölten geborene Kanzler, der die Armee auch als „Erziehungsfaktor für die männliche Jugend“ betrachtete.

„Die Rückkehr der eigenen Soldaten nach den Schrecken der Kriegsjahre und der Besatzungszeit war für die St. Pöltner ein wichtiges Zeichen, dass Österreich wieder frei und unabhängig ist. Aktive Kasernen sind zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt“, erklärt Major Sebastian Schubert vom Militärkommando NÖ.

Lukrative Umsätze erhofften sich die Firmen in der Region schon vor dem Einzug der Bundesheersoldaten. Die St. Pöltner Zeitung sprach 1957 von 160.000 Schilling, die die circa 400 Mann des Infanteriebataillons Nr. 10 allein für die Verpflegung monatlich benötigen würden.

„Außerdem bietet die Kaserne auch den jungen St. Pöltnern die Möglichkeit, ihren Grundwehrdienst in ihrer Heimatstadt abzuleisten“, gibt Major Schubert zu bedenken.

Einen Vorteil, den die Rekruten vor dem Einzug in die Stadt nicht hatten. „Ich wurde 1956 als einer der ersten Österreicher zum Grundwehrdienst eingezogen und musste als Lkw-Fahrer zur Garde nach Wien, weil es hier noch keinen Bundesheerstandort gab“, erinnert sich der 84-jährige Spratzerner Peter Holasek.

