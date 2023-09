Aus altem Schweinestall in Wagram wird Produktionsstätte für Tempeh

„Ich wollte meinen Fleischkonsum reduzieren. Die Produkte, die es gab, haben mir aber nicht zugesagt. In einem Reformladen bin ich dann zum ersten Mal auf Tempeh gestoßen“, erinnert sich Hannes Weichhart. Drei Jahre ist das mittlerweile her. Tempeh kommt traditionell aus Indonesien und wird aus Sojabohnen hergestellt, die mit verschiedenen Schimmelpilz-Arten der Gattung Rhizopus beimpft werden. Weichhart fragte sich, warum das Produkt hier so wenig bekannt sei. Er startete bei sich zu Hause den ersten Versuch, Tempeh selbst herzustellen, in der eigenen Küche mit einem Brutschrank der Schwiegermutter.

Weichhart war damals nicht glücklich mit seinem Job bei einem Mineralöl-Konzern und kam durch die Zusammenarbeit mit seinem Schwiegervater für den Regionalladen „Das Dirndl“ selbst auf den Geschmack, in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Das wagte er nun mit seinem Start-up „Zack die Bohne“. In dem alten Saustall seiner Eltern ist in den letzten zwei Jahren eine Lebensmittelproduktion entstanden. Unterstützung dabei bekommt er vom Gastronomen-Ehepaar Stefan und Heidi Zanini. „Mein Schwiegervater kennt Stefan schon viele Jahre und hat mir empfohlen, mit ihm über meine Idee, Tempeh herzustellen, zu sprechen“, sagt Weichhart, der ihm das Produkt gleich vorstellte.

„Ich bin seit 40 Jahren in der Gastronomie und kannte Tempeh nicht“, gibt Stefan Zanini zu. In seinem Unternehmen ließ er das selbst hergestellte Tempeh die Mitarbeitenden kosten. „Sie sind sehr ehrlich , aber es waren einfach alle begeistert“, erinnert sich Zanini. Weil es menschlich so gut passe, habe man dann beschlossen, das Ganze gemeinsam aufzuziehen. So gründeten sie im Vorjahr die Erlebensmittel GmbH. Ziel ist es, Tempeh als Grundnahrungsmittel in Österreich zu etablieren.

„Dieser Umami-Geschmack ist etwas ganz Besonderes“, schwärmt Weichhart. Die Fermentation macht die Inhaltsstoffe besser verfügbar und die Sojabohne wird besser verdaulich. Tempeh nehme Marinaden besonders gut auf. Viel ist da möglich von pikant bis süß.

So ist Weichharts Lieblingsspeise Tempeh mit Paprikarahmsoße und Spätzle. Sein hoher Eiweißgehalt von 20 Gramm auf 100 Gramm macht die Fleischalternative auch interessant für Sportlerinnen und Sportler, außerdem ist viel Eisen enthalten. „Das erste Feedback bei den Verkostungen war schon so gut, das hat mich weiter angetrieben“, sagt Weichhart. Immer wieder drehte er an verschiedenen Schräubchen, um das Produkt weiter zu verbessern. „Er ist mit viel Ehrgeiz bei der Sache von Anfang an. Zwischen dem ersten und dem jetzigen Produkt liegt ein Quantensprung“, bestätigt auch Zanini, der das Produkt mit Weichhart bereits auf einigen Gastromessen vorstellte. Zwar sei Weichhart kein gelernter Koch, „aber ein Koch im Herzen“.

Tempeh kann in pikanten, aber auch zu süßen Speisen verarbeitet werden. Foto: Nadja Straubinger

Bio-Sojabohnen aus Niederösterreich als Basis

Für die Produkte verwendet werden Bio-Sojabohnen aus dem Raum Niederösterreich und auch das Saatgut selbst stammt aus Österreich. Eine Sojamühle aus Prinzersdorf liefert das Produkt geschält und gereinigt. Die halbierten Bohnen werden dann gekocht und abgekühlt, danach wird Bio-Apfelessig und die Starterkultur für die Fermentation zugesetzt. In einem Beutel verpackt geht es dann in den Wärmeschrank für 35 bis 40 Stunden. Der frische Tempeh wäre nur drei bis vier Tage haltbar, also wird das Produkt ohne Qualitätseinbußen tiefgefroren.