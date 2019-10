Nach 25 Jahren und fast 2.000 Einsätzen wurde das alte Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wagram in den Ruhestand geschickt und gleichzeitig das neue gesegnet.

"Ein Kämpfer geht in Pension" unter diesem Motto wurde das Tanklöschfahrzeug “TLF 3000” Freiwilligen Feuerwehr Wagram in die Pension verabschiedet. 1994 war es eines der ersten seiner Art, denn es hatte auch einen Aufbau mit Hubsteiger. In den 25 Jahren leistete das Fahrzeug bei fast 2.000 Einsätzen wertvolle Dienste und wurde auch über die Gemeindegrenzen hinweg eingesetzt.

Das neue Fahrzeug steht aber bereits im Dienst und wurde in der Vorwoche gesegnet. Mit einem Video und einer aufwendigen Show wurde den Besuchern, allen voran Bürgermeister Matthias Stadler und Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner, die Vorzüge des neuen Fahrzeuges präsentiert. Unterstützung bekam die Wehr dabei von der Firma NXP.

Rund 386.000 Euro kostet der Ersatz, die Kosten dafür tragen zu je einem Drittel das Land, die Stadt und die Feuerwehr selbst. Die FF Wagram stemmt diese Kosten durch Einnahmen bei der Weinkost, der jährlichen Haussammlung und durch die laufende Spendenbereitschaft der Wagramer Bevölkerung. Bei der Fahrzeugsegnung stellte sich die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG mit einem Spendenscheck ein.

"Eine besondere Ehre wurde Elfriede Göndle vom Autohaus Göndle zuteil, welche zum Dank für die großzügige Unterstützung unserer Wehr, als Fahrzeugpatin an der Front des neuen Fahrzeuges verewigt ist.", heißt es von der Feuerwehr

Eckdaten zum neuen Fahrzeug