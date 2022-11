Dem Tod näherkommen: Tag der offenen Tür am St. Pöltner Friedhof

Wer den Friedhof einmal von einer anderen Seite kennenlernen möchte, der kann dies beim Tag der offenen Tür des Hauptfriedhofs am Donnerstag, 3. November, ab 9 Uhr tun. Leiter des Stadtmuseums Thomas Pulle bietet historische Führungen zum Friedhof und seinen Gräbern an. Rechtliche Fragen rund um den Tod werden in einem Vortrag der Notariatskammer geklärt.

Auch das Krematorium öffnet seine Pforten und kann besichtigt werden. Weiters kann man sich zu verschiedenen Aspekten des Ablebens beraten lassen: Vertreterinnen und Vertreter von der Ablebensvorsorge, Diamantbestattern und Trauerrednern stehen den Gästen zur Verfügung.

Wer sich Gedanken zum eigenen Ort der ewigen Ruhe machen möchte, kann die ausgestellten Urnen und Särge sowie die Arbeit der Friedhofsgärtnerei besichtigen.

Außerdem gibt es zu jeder halben Stunde zwischen 10 und 15 Uhr, ausgenommen 12.30 Uhr, Kutschenfahrten mit Matthias Weiländer.

Der TrauerRaum in der Zeremonienhalle 1 ist am 3. November ebenfalls noch bis 18 Uhr geöffnet.

