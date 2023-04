Kidical Mass rollt mit Groß und Klein durch St. Pölten

In St. Pölten startet am Samstag, 6. Mai, die erste Kidical Mass. Die Idee der Kidical Mass orientiert sich an der Critical Mass, allerdings mit dem Fokus auf Kinder. Erwachsene sind willkommen und als Ordner immer gern gesehen, sagt die Radlobby St. Pölten, die den Event organisiert.

Start ist um 15 Uhr am Rathausplatz, die Fahrtdauer beträgt maximal eine Stunde und die Strecke ist drei Kilometer lang. Anschließend gestaltet die Radlobby St. Pölten ein Kinderprogramm, wo die kleinen Radler Fahrrad-Patschen picken lernen, sich in Radparcours probieren können und mit Fahrradkurieren und Fahrradelektrikern plaudern.

Maria Zögernitz, Radlobby St. Pölten, erklärt die Idee hinter der Veranstaltung: “Mit der Kidical Mass feiern wir die Kinder und das Rad fahren. Rathausplatz, vergrößerte Fußgängerzone und Domplatz sind Plätze an denen Kinder gefahrenlos Rad fahren können. Wir wünschen uns, dass alle Kinder in St. Pölten mit dem Rad sicher durch die Stadt und ins Umland kommen können."

Heuer gibt es in Niederösterreich sieben Kidical Masses.

