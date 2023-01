Arbeitsmarkt der Region St. Pölten: Große Nachfrage im Pflegebereich

Die Arbeitslosenquote in Stadt und Bezirk sinkt weiter. Um gute 20 Prozent ist der Jahresschnitt 2022 im Vergleich zu 2021 gesunken.

„Das ist einerseits auf die gute Wirtschaftskonjunktur und andererseits auf die verstärkten Vermittlungsaktivitäten zurückzuführen. Nach dem Motto: Jeder Kunde, jede Kundin erhält bei Erstkontakt ein Stellenangebot“, resümiert AMS-Leiter Thomas Pop. Die Arbeitskräftenachfrage habe sich im gesamten Jahr 2022 gut entwickelt. Besonders bei langzeitarbeitslosen Personen hat es laut Pop einen raschen Rückgang gegeben.

Um rund 20 Prozent gestiegen sind auch die gemeldeten Jobs. Nachfrage gibt es aus allen Branchen, am stärksten ist sie aber im Bereich Gesundheit und Pflege. „Das wird auch aufgrund der demografischen Entwicklung weiterhin so sein“, weiß Pop. Mit Infokampagnen will das AMS vielen arbeitslosen Personen Zugang zu Ausbildungen und Qualifikationen verschaffen.

Die fehlende Qualifikation der arbeitslosen Personen sei oft ein Problem, besonders wenn diese nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen. „Wir schauen, dass wir diese Personen in die Berufsausbildung bringen“, führt Pop aus. Denn Personalmangel erzeuge automatisch mehr Arbeitsdruck für die einzelnen Beschäftigten und damit steige die Zahl der psychischen Erkrankungen. „Personen werden nach der Genesung oft arbeitslos, wir versuchen eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden