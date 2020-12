Die Folgen der Pandemie zeigen sich weiterhin am Arbeitsmarkt in Stadt und Bezirk St. Pölten: Seit dem historischen Höchststand im April sank die Arbeitslosigkeit kontinuierlich. Im November stiegen die Zahlen erstmals wieder. 7.271 Personen waren arbeitslos. Das waren 361 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 1.282 mehr als im Vorjahr.

Gründe für den Anstieg sieht das Arbeitsmarktservice St. Pölten (AMS) zum einen in der Wintersaison und zum anderen im zweiten Lockdown. Die stärksten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr gab es in der Beherbergung und Gastronomie (+234), im Handel (+168), in Büroberufen (+164), in der Gebäudereinigung (+123) sowie in Hilfsberufen (+113). Auffällig sei zudem der höhere Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Frauen.

AMS-Leiter Thomas Pop bleibt dennoch optimistisch: „Die Dynamik am St. Pöltner Arbeitsmarkt ist vorhanden: Unternehmen suchen Mitarbeiter und es werden freie Stellen angeboten.“