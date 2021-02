Die Pandemie belastet den Arbeitsmarkt in Stadt und Bezirk St. Pölten weiterhin: Im vergangenen Monat hatten 8.848 Menschen keinen Job, 1.303 mehr als letzten Jänner. Gegenüber Dezember stieg die Zahl um 244 Arbeitslose, was jedoch auch saisonale Gründe hatte.

Die stärksten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr gab es in der Gebäudebetreuung und Arbeitskräfteüberlassung (etwa 490), in der Beherbergung und Gastronomie (+291), im Handel (+207) sowie in Büroberufen (+155).

Einmal arbeitslos geworden, dauert es für bestimmte Personengruppen zunehmend länger, eine neue Stelle zu finden. Besonders betroffen sind junge Menschen ohne Berufserfahrung, Jobsuchende mit gesundheitlichen Problemen und ältere Menschen über 50. Aktuell gibt es 1.940 Langzeitarbeitslose, 51,6 % mehr als letzten Jänner. „Die größte Herausforderung in den kommenden Monaten wird sein, der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken“, ist AMS-Leiter Thomas Pop überzeugt.