5 Prozent mehr September-Arbeitslose in Stadt und Bezirk St. Pölten

Die schwächelnde Wirtschaftslage wirkt sich weiter auch auf die Arbeitsmarktsituation in der Region aus. 213 Personen mehr waren Ende September ohne Arbeit als ein Jahr davor. Insgesamt sind Anfang Oktober 4.666 Menschen in Stadt und Bezirk St. Pölten auf Jobsuche. Besonders gestiegen ist die Arbeitslosigkeit bei den Jungen. Bei den Arbeitslosen unter 25 Jahre beträgt das Plus über 15 Prozent. Lehrstellensuchende gibt es um fast ein Drittel mehr als Anfang Oktober 2022.

Die Zahl der offenen Stellen ist gleichzeitig um rund ein Fünftel zurückgegangen. Viele Unternehmen sind aber weiter auf der Suche nach Verstärkung. Mehr als 2.400 beim AMS gemeldete Stellen sind aktuell unbesetzt. „Wir nutzen die intensive Arbeitskräftenachfrage, um für schwer vermittelbare Personen konkrete Wiedereinstiegschancen zu erarbeiten“, erklärt AMS-Geschäftsstellenleiterin Monika Taboga. Der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit wurde so fortgesetzt. „Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir ein Minus von 25,6 Prozent“, so Taboga.

9.528 Stellen konnten heuer laut AMS mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. 7.136 Personen aus Stadt und Bezirk haben in dieser Zeit ihre Arbeitslosigkeit mit einer neuen Stelle beendet.