Region St. Pölten: 78 Arbeitssuchende mehr im Juni

Das schwache Wirtschaftswachstum in Niederösterreich sorgte auch in der Region für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. In Stadt und Bezirk St. Pölten sind 78 Personen mehr beim AMS gemeldet als noch vor einem Jahr. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Mai 2019 verzeichnen wir weiterhin einen deutlichen Rückgang von 22,94%", betont Geschäftsstellenleiterin Monika Taboga.

Um am Arbeitsplatz dringend benötigte persönlichen Kompetenzen verwerten zu können, spielen gerade jetzt die Berufs- und Bildungsberatung des AMS eine wichtige Rolle, ist sie überzeugt. 2.728 Stellen waren Ende Juni in den Betrieben der Region unbesetzt. „Durch unseren Fokus auf die Fachkräfteausbildungen konnten heuer bereits 161 Jobsuchende eine passgenaue Fachausbildung starten", berichtet Taboga.

Bis Ende Mai konnten 5.543 freie Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden, immerhin um 12,4 Prozent mehr als im Vorjahr.