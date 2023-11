AMS-Zahlen Jeder dritte Arbeitslose in der Region St. Pölten ist über 50

Arbeitsmarktservice (AMS), Sankt Pölten, NÖ Foto: Weingartner-Foto

Werbung WKNÖ Anzeige Berufsinformationsmesse und Lehrstellenbörse Lilienfeld „BIL 2023"

D ie Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Oktober 2022 gestiegen. Dies trifft vor allem die Älteren. Trotzdem hält der Fachkräftemangel an: Fast 2.500 Arbeitsplätze und knapp 230 Lehrstellen sind unbesetzt. Das AMS will mit Lehrstellen-Casting am 14. November im WIFI gegensteuern.