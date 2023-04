Region St. Pölten: Weniger Arbeitslose, Firmen suchen weiter Personal

Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen ist im März im Vergleich zum selben Monat des Vorjahrs wieder gesunken. 4.632 Personen waren in Stadt und Bezirk St. Pölten vorgemerkt, um 230 weniger als vor einem Jahr. Während die schwache Konjunktur in anderen Bundesländern bereits für einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit sorgt, „konnte im Arbeitsmarktbezirk St. Pölten die Arbeitslosigkeit um 4,7 Prozent sowie die Langzeitarbeitslosigkeit um satte 48 Prozent gesenkt werden", so Geschäftsstellenleiter Thomas Pop. Mit 11 Prozent überproportional zurückgegangen sei die Arbeitslosigkeit bei den Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen.

„Die Stellenbesetzung konnten in den ersten drei Monaten um 17,8 Prozent gesteigert werden“, fällt für Pop die Bilanz für das erste Quartal 2023 grundsätzlich positiv aus. Von den 3.367 freien Stellen, die mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden konnten, sei der überwiegende Teil als Vollzeitstelle ausgeschrieben gewesen. „3.093 Jobsuchende konnten ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.“

Wirtschaft sucht weiter händeringend Arbeitskräfte

Erstmals seit Langem merkbar gesunken ist die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen. Mit 2.596 freien Stellen gab es um rund 17 Prozent weniger als vor einem Jahr. Trotz rückläufiger Entwicklung, habe es aber ein so hohes Stellenangebot im Bezirk wie in den letzten Monaten noch nie gegeben, weiß Pop. „Trotz nachlassender Auftragslage und Belastung durch die hohen Energiepreise suchen die Unternehmen weiterhin händeringend nach Mitarbeitern“, unterstreicht Wirtschaftsbund-NÖ-Direktor Harald Servus. Laut WB-Stellenmonitor, der auch die Suche der Unternehmen in Eigeninitiative mitzählt, würden in Wirklichkeit sogar 3.285 Mitarbeiter fehlen. Am meisten betroffen vom Arbeitskräftemangel seien in der Region die Bereiche Handel, Logistik und Verkehr mit 804 offenen Stellen, Bau, Baunebengewerbe, Holz und Gebäudetechnik mit 531 Jobangeboten sowie Büro, Marketing, Finanz, Recht und Sicherheit mit 368 offenen Stellen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.