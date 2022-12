Stellenangebot vor Weihnachten noch nie so groß

Werbung

Die Beschäftigung in der Region ist wenige Wochen vor Weihnachten auf Rekordniveau, das Stellenangebot beim Arbeitsmarktservice war noch nie so groß zu dieser Jahreszeit. Denn trotz trüber Konjunktur-Aussichten ist die Arbeitslosigkeit das 21. Monat in Folge im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ende November 2021 waren noch 829 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Große Erfolge bei Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit

Eine Erfolgsgeschichte ist für das AMS St. Pölten der Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit. Diese habe sich im November mit einem Minus von 50 Prozent fortgesetzt. "Die Bekämpfung steht weiter ganz oben auf unserer Agenda", betont AMS-St. Pölten-Chef Thomas Pop. Schwierig gestaltet sich indes das Zusammenbringen von Arbeitskräfte-Angebot und -Nachfrage. Ein Drittel aller Jobsuchenden in der Region haben Vermittlungseinschränkungen.

Die Unternehmen in Stadt und Bezirk St. Pölten suchen weiterhin. Ende November waren

mit 2.370 freie Stellen um 936 mehr gemeldet als 2019. 115 Lehrstellensuchenden steht ein Angebot von 119 Lehrstellen gegenüber. Im November vor der Krise kamen 190 Lehrstellensuchende auf 62 Lehrstellen. Nichtsdestoweniger sei das AMS St. Pölten gut auf etwaige Abschwünge am Arbeitsmarkt vorbereitet, so Pop.

Die AMS-Zahlen im November 2022 (im Vergleich zum November 2021):

Arbeitslose: 4.481 (-15,6%)

Frauen: 1.994 (-19,1%)

Männer: 2.487 (-12,6%)

Über 50 Jahre: 1.689 (-18,4%)

Bis 25 Jahre: 442 (-4,3%)

Offene Stellen: 2.370 (+2,4%)

