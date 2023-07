Wilhelmsburger Gemeinderat vollzieht brisanten Stadtrat-Wechsel

Bekanntgabe des rechtswirksamen Amtsverlustes von Stadtrat Dalibor Drinic als Mitglied des Gemeindevorstandes (Stadtrates) sowie als Vorsitzender, Stellvertreter und Mitglied eines Gemeinderatsausschusses aufgrund der schriftlichen Abberufung durch den SPÖ-Gemeinderatsklub samt der daraus folgenden Ergänzungswahlen, war der wohl brisanteste Tagesordnungspunkt bei der Gemeinderatssitzung in Wilhelmsburg (die NÖN berichtete von den Plänen).

Und die Mandatarinnen und Mandatare schritten zur Tat: Bei der Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand mit dem Vorschlag FPÖ-Gemeinderat Christian Brenner als Stadtrat wurden 24 Stimmen abgegeben. Rudolf Ameisbichler, kürzlich aufgrund des Misstrauensantrags zurückgetretener Bürgermeister und nun „wilder“ Mandatar, zerriss seinen Stimmzettel und warf ihn in den Papierkorb. 15 gültige Stimmen reichten schließlich für den Beschluss. ÖVP-Gemeinderat Martin Janker wurde in den Prüfungsausschuss gewählt sowie Christian Brenner auch in die Gemeinderatsausschüsse.

Reitzner: „FPÖ hat sich bereit erklärt, Weg mit uns zu gehen.“

„Die Wahl im Gemeinderat erfolgt grundsätzlich geheim mit Stimmzettel“, so Bürgermeister Peter Reitzner zum Stadtratwechsel. In den vergangenen Wochen habe er Gespräche mit allen Parteien geführt, mit Ausnahme der ÖVP, die selbst einen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt habe. Sachlichkeit, überparteiliches Handeln und Konsequenz seien die Leitlinien, die er verfolge. „In der Politik braucht man Partner, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Aus diesem Grund habe ich der FPÖ ein Zusammenarbeitsangebot unterbreitet, da sie sich bereit erklärte, diesen Weg mit uns zu gehen. Natürlich sind wir auch auf die Forderungen der Kooperation eingegangen und haben unseren Stadtrat zur Verfügung gestellt“, betont Reitzner. Nur durch vereinte Anstrengungen könne man langfristig positive Veränderungen erreichen.

Was sagt Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann (Grüne) dazu? „Die Bestellung des neuen Stadtrates obliegt der SPÖ. Als Koalitionspartner haben wir dazu kein Mitspracherecht. Hätten wir das gehabt, wäre Dalibor Drinic nie Stadtrat geworden, denn er respektiert keinerlei Grenzen und ist absolut nicht teamfähig.“ Diese Eigenschaften seien für eine so verantwortungsvolle Funktion notwendig. „Stadtrat Christian Brenner hat in der für Wilhelmsburg schwierigen Zeit bewiesen, dass er diese Voraussetzungen mitbringt“, meint die Vizebürgermeisterin.

Brenner will „gerechte Sozialpolitik“ betreiben

Christian Brenner selbst meint: „Wir, die FPÖ-Ortsgruppe, haben uns für den Weg der Stabilität und ein Miteinander entschieden.“ Er werde sich als Stadtrat sehr aktiv in sein Ressort einbringen, als jemand, der nicht nur verwaltet, sondern aktiv gestaltet. „Wir werden zeigen, dass freiheitliche Politik sehr gut funktioniert und so die Bevölkerung unserer Stadt mit unserer Arbeit überzeugen“, sagt Brenner. Als eine seiner ersten sozialen Maßnahmen will er im Bereich „Essen auf Räder“ eine Preissenkung prüfen und eine gestaffelte Förderung für Personen mit geringem Einkommen einführen. Ebenso will die FPÖ neue Vergaberichtlinien für die Gemeindewohnungen erarbeiten, die Mietpreiserhöhungen genau ansehen. Angedacht ist zudem, eine Förderschiene für finanziell schwache Mieter, falls notwendig, einzuziehen. „In Zeiten von Teuerungswellen, hoher Inflation und CO2-Steuern ist es wichtig, gerechte Sozialpolitik zu betreiben, die Menschen nicht im Stich zulassen und Verantwortung zu übernehmen“, meint Brenner.

Nachdem Ex-Bürgermeister Rudolf Ameisbichler demonstrativ seinen Wahlzettel bei der Rochade des Stadtrates zerrissen hatte, meldete er sich im Gemeinderat und im Nachhinein zu Wort: „Die SPÖ verkauft ihre ursprüngliche Identität, ihre Ideologie. Man macht den ,Bock zum Gärtner'. Für die zwei FPÖ-Stimmen bei der Bürgermeisterwahl bekommen die Freiheitlichen jetzt den Stadtrat. Das nenne ich klassischen Wählerbetrug.“ Für Ameisbichler taucht die Frage auf: „Ist die SPÖ jetzt noch wählbar, wenn der kritische Geist, die Aufgabe und Verpflichtung gegenüber ihren Wählern verloren geht?“

Dalibor Drinic, ebenso wie Ameisbichler „wilder“ Mandatar, sagt zu seiner Abwahl: „Durch die Enthaltung meiner Stimme beim Misstrauensantrag gegen den damaligen Bürgermeister Rudolf Ameisbichler war mir bewusst, dass dies Konsequenzen haben wird. Doch den Stadtrat an die FPÖ zu geben, verstehe ich nicht, das ist ein eindeutiger Rechtsruck.“ Im Gemeinderat sagte er „Danke“ für die Zusammenarbeit. „Ich habe es gerne gemacht, bleibe im Gemeinderat, lasse mich nicht verbiegen, verkaufen.“