Die Tränen flossen bei der 90-jährigen Irene Schreiner, als sie die Gedenktafel für ihre Großeltern am Eingang zur ehemaligen Synagoge enthüllte. Theodor Schreiner war Architekt des 1913 fertiggestellten Prunkstücks an der Dr. Karl Renner-Promenade, es war eines seiner herausragendsten Werke. Beim Pogrom 1938 wurde die Synagoge verwüstet, ab 1945 war sie Getreidespeicher Roten Armee. 1980 wurde sie renoviert. Heutzutage ist Museum und Veranstaltungsort, wo das Institut für jüdische Geschichte Österreichs (Injoest) seine Heimat hat.

„Schreiner hat hier ein Denkmal hinterlassen, deshalb ist er auch St. Pöltner“, stellte die Injoest-Direktorin Martha Keil einen Bezug des Wieners her. „Mein Vater starb vor meiner Geburt, so war mein Großvater wie mein Vater. Er war ein warmherziger und fürsorglicher Mann“, erzählte Schreiner. Sie konnte mit ihrer Mutter dem Nazi-Terror entfliehen. Theodor und seine Frau Anna blieben in Wien. Im Oktober 1942 wurden sie nach Theresienstadt deportiert. Anna überlebte die schweren Bedingungen nur zwei Wochen, Theodor starb offiziell an Gehirnhautentzündung.

Begleitet von Tochter Monica Scott und Enkelin Magali Pelletey an der Geige sorgte die aus San Francisco angereiste Irene Schreiner am Klavier für einen würdigen Abschluss. Vor der Gedenktafel-Enthüllung hatte Martha Keil zu verschiedenen Adressen in St. Pölten geführt. An den Steinen der Erinnerung wurden im Gedenken an die Opfer der Shoa Kerzen entzündet und Blumen niedergelegt.