St. Pöltner Kaufmann mit „Goldenem Regal“ für Lebenswerk ausgezeichnet

Sechs Jahre hintereinander wurde Spar Mohr in Wagram als beliebtester Nahversorger Niederösterreichs ausgezeichnet. Nun wurde Johann Mohr vom Branchenmagazin „Regal“ für sein Lebenswerk mit dem „Goldenen Regal“ ausgezeichnet. „Das war wirklich überraschend und hat mich sehr gefreut“, betont der 63-Jährige, der mit 14 Jahren seine Lehre in Himberg bei Wien begann.

„Verkauf hat mich immer schon interessiert“, sagt Mohr. Mit 21 war er bereits Abteilungsleiter und mit 25 Marktleiter. Wegen des Jobs kam der Schwechater schließlich nach St. Pölten, der Liebe wegen ist er auch geblieben. „Ich war Marktleiter bei Löwa und Ingrid hat dort in den Wohnungen gewohnt. Sie ging jeden Tag vorbei und wir haben geplaudert. Da haben wir uns verliebt“, erinnert sich Mohr. Mittlerweile ist er seit über 30 Jahren in St. Pölten.

Seit 2006 ist Mohr selbstständig. Er betrieb etwa den Unimarkt am Schillerplatz. Damals hatte er auch acht Automaten in Schulen. Mit frischem Müsli, Obstbechern oder geschnittenem Gemüse eroberte er die Herzen der Schülerinnen und Schüler. „Ich habe Dankesbriefe bekommen“, erinner sich Mohr. 2010 übernahm Mohr schließlich den Spar-Markt in Wagram, den er noch heute betreibt und der mehrfach als beliebtester Nahversorger Niederösterreichs ausgezeichnet wurde.

Mohr setzt auf Produkte aus der Region

Seit Jahren setzt der Unternehmer auf Produkte der Region. „Wir machen sechs Prozent des Umsatzes mit regionalen Produkten“, sagt Mohr. Da gibt es Speck vom Freilandschwein aus Hafnerbach, Säfte, Cider und Äpfel aus Ratzersdorf sowie Eier vom Nachbarn. Gut kommen auch die Geschenke an. Neben den Büroarbeiten ist dafür Ingrid Mohr zuständig. „Ich stelle diese bei uns im Wohnzimmer zusammen“, sagt sie. Rund 200 bis 300 Geschenkkörbe richtet sie pro Jahr für Bälle oder andere Anlässe her.

Schwierig wurde es mit den Mitbewerbern. Ein Billa-Markt sperrte wenige Meter entfernt auf und ein weiterer Spar-Markt nicht einmal einen Kilometer entfernt. „Im ersten Jahr, als Billa eröffnet hat, haben wir trotzdem sechs Prozent Plus gemacht“, ist Mohr stolz, und auch die Eröffnung des Spars konnte seinen Erfolgskurs nicht bremsen.

„Post-Partner brachte Erfolg“

Seit 2010 ist Spar Mohr auch Post-Partner in Wagram. „Es war eine Herausforderung, aber der Post-Partner hat den Erfolg gebracht“, ist Mohr überzeugt. 200 bis 400 Kunden kommen pro Tag ins Geschäft, weil sie Postangelegenheiten zu tun haben und kaufen dann auch gleich ein. Der Unternehmer setzt dort sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. „Wir haben grundsätzlich sehr langjähriges Personal. Die Abteilungsleitungen sind seit vielen Jahren gleich“, verrät Mohr ein Erfolgsrezept. Jährlich werden auch zwei bis drei Lehrlinge ausgebildet. „Das Personal ist sehr wichtig für den Erfolg, auch, dass die Familie dahinter steht. Meine Frau und die Kinder waren immer da, wenn ich sie gebraucht habe“, freut sich Mohr über die Unterstützung.

Mohr hört Ende des Jahres auf, Nachfolger schon fix

Ende des Jahres endet die Ära Mohr bei Spar in Wagram. Am 31. Dezember wird Johann Mohr zum letzten Mal im Markt stehen. Zwar würde der Vertrag noch bis 2027 laufen, stark gestiegene Personalkosten und Energiekosten von rund 100.000 Euro haben aber den Abschied beschleunigt. Einen Nachfolger gibt es schon, dieser wird ab November im Markt dabei sein. Für die Pension geplant hat Mohr noch nicht viel. „Auf jeden Fall möchte ich einen Tag etwas arbeiten gehen“, sagt Mohr. Aber auch mit den zwei Hunden, Urlauben und einer „Rundumerneuerung“ - nachdem ihm die vielen Stunden im Geschäft über Jahrzehnte zugesetzt haben - wird Mohr nicht langweilig werden.