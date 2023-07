Klimabonus wirft in Markersdorf Fragen auf

Auch 2023 gibt es ihn bekanntlich, den Klimabonus. Von 110 bis 220 Euro gibt’s für jeden Bürger. Wer wie viel bekommt, wird aber nicht individuell berechnet, sondern orientiert sich an der Klassifizierung der Hauptwohnsitz-Gemeinde in einem vierstufigen Infrastruktur-Ranking der Statistik Austria. Die Berechnung dahinter ist für schon Laien etwas kompliziert. Aber selbst für Profis letztendlich nicht wirklich durchschaubar. So meint etwa Markersdorfs Bürgermeister Fritz Ofenauer: „Unser Ort wird in die Kategorie 3 eingeordnet. Ähnliche Gemeinden – wie etwa Böheimkirchen oder Loosdorf – hingegen in die Kategorie 4, also in jene, die eine schlechtere Infrastruktur haben sollen. Dort bekommt man 220 Euroo, während unsere Leute 185 erhalten. Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar.“

Nun hat sich der Markersdorfer Gemeinderat mit einem Brief an Ministerin Gewessler gewandt. Und wartet auf Antwort. „Es geht uns dabei natürlich nicht darum, Markersdorf schlechter zu machen als es ist“, so Ofenauer, „aber wir wollen aufzeigen, dass man bei der Einstufung doch gleiche Maßstäbe anwenden sollte.“ Wohlwissend, dass das keine leichte Aufgabe ist. Denn schon in der Gemeinde Markersdorf-Haindorf gibt‘s gewaltige Unterschiede. „Die Infrastruktur in Markersdorf ist sicherlich eine ganz andere als in Haindorf“, erklärt der Bürgermeister, „der Klimabonus ist aber für die Bürger da wie dort der selbe.“