ST. PÖLTEN Das Landestheater sagt bis Ende Februar alle Vorstellungen ab und stellt auch den Probenbetrieb ein. Die digitale Bühne unter #wirkommenwieder bleibt aber erhalten – Streams aus dem Archiv und weitere digitale Formate werden geboten. So läuft jetzt „Steilwand“ mit Tim Breyvogel von Freitag, 29. Jänner, 19.30 Uhr bis Sonntag, 31. Jänner, 19.30 Uhr.

Für Kinder und Familien zeigt das Theater in den Semesterferien ab Freitag, 5. Februar, 14 Uhr bis Sonntag, 7. Februar, „Das Städtchen Drumherum“.

Am Faschingswochenende geht die Koproduktion mit dem Stadttheater Klagenfurt online: Friedrich Schillers „Der Parasit“. Los geht es am Freitag, 12. Februar, um 19.30 Uhr. Übertragungsende ist am Faschingssonntag um 19.30 Uhr.

Die Streams sind auf www.landestheater.net frei verfügbar.

Dort findet sich ab 29. Jänner auch das digitale Programmheft zu Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“, das jetzt über die Bühne des Theaters fliegen sollte. Das Heft gibt augenzwinkernde Einblicke in die Geschichte und die Probenarbeit.