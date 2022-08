Bundesheer am Hauptplatz: Verkehrsbehinderungen in Wilhelmsburg

„Die Idee einer Bundesheer-Angelobung mit Zapfenstreich hatte ich seit Langem“, erklärt der Obmann der Kulturscene 3150 Otto Kernstock. „Es ist eine würdige Sache für die Stadtgemeinde.“

Die Kulturscene und die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde ergriffen dann gemeinsam die Initiative, planten, trafen sich mit Bundesheer-Vertretern. Die Stadtgemeinde ist für den Verkehr zuständig. So ist ab Freitagmittag mit Behinderungen und Umleitungen zu rechnen.

Gulaschkanone wird an die 400 Portionen ausschenken

„Wir stellen das Gelände am ehemaligen Altstoffsammelzentrum hinter dem Gemeindeamt als Parkplatz für die Ehrengäste zur Verfügung“, so Norbert Damböck vom Öffentlichkeitsbüro, „damit ist ein Durchgang zum Hauptplatz gegeben.“ Für die Besucher sind Parkmöglichkeiten entlang der Ringmauer vorgesehen. Am Laufen-Parkplatz in der Bräuhausgasse werden die Bundesheer-Fahrzeuge stehen.

Unter Trommelwirbel der Militärmusik werden die Rekruten dann am Freitag, 26. August, durch die Obere Hauptstraße bis zum Hauptplatz begleitet. Hier besteht eine Totalsperre, die Zufahrt zur Hammergasse ist aber gewährleistet.

„Der Zapfenstreich wird original von einem Trompeter am Balkon des ehemaligen Bürgermeister-Zimmers erklingen, das Echo bläst ein Trompeter zurück, der gegenüber auf der Drehleiter der Feuerwehr bei der Kirche steht“, so die beiden.

Polizei und Freiwillige Feuerwehr werden, wie auch das Bundesheer, mit Geräte- und Waffenschau vertreten sein. Die Gulaschkanone des Bundesheeres wird an die 400 Portionen an die Besucher ausschenken, je 200 sponsern Stadt gemeinde und Bundesheer. Die Ausschank übernimmt der ASBÖ, dem die Einnahmen der 200 Portionen der Stadtgemeinde zugutekommen.

