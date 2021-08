Wenn St. Pöltens Stadtfeuerwehr-Kommandant Didi Fahrafellner alljährlich zum Wirtschaftsempfang ruft, dann folgen natürlich alle gerne der Einladung. Das Wetter spielte auch mit, wobei viele mit einem Sprung in den Pool auf dem Gelände der Einsatzzentrale in der Goldegger Straße liebäugelten. Den Gästen wurde auch wieder reichlich Kulinarisches geboten, während Fahrafellner in gewohnt charmanter Art die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren St. Pöltens vorstellte. Aktuell sind Waldbrände in ganz Europa ein heißes Thema, dem sich auch die niederösterreichische Feuerwehr nicht verschließt und Einsatzkräfte etwa nach Nordmazedonien für Hilfseinsätze entsendet.

Beim Empfang mit dabei waren Landesrat Martin Eichtinger, die beiden Vizebürgermeister Harald Ludwig und Matthias Adl sowie Wirtschaftskammer Bezirksstellen-Obmann Mario Burger und NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger. St. Pöltens Masterplaner Josef Wildburger stieß mit Herbert Bugl von der EVN und Ulli Mesner auf einen gelungenen Abend an, dem sich auch Peter und Elfriede Göndle sowie Martin und Heidi Jawurek anschlossen. Frisch von seiner Geschäftseröffnung in Nairobi zurückgekommen ist Wolfgang Stix, der Richard Mader bereitwillig über seine Erfahrungen in Kenia berichtete.