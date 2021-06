„Ich bin gerade am Weg nach Wagram und muss mir das selbst noch anschauen“, berichtet Esref Cakmak, Obmann des Vereins Atib Osman Pasa in Wagram. Über einem Zeitungsständer haben in der Nacht unbekannte Täter ein Schild angebracht. Darauf ein Hinweis, dass es sich bei dem Verein um politischen Islam handelt. Dabei steht auch noch der Link zur Islamkarte, die in der Vorwoche von Integrationsministerin Susanne Raab präsentiert wurde.

Die Integrationsministerin macht SPÖ-Gemeinderat Ali Firat für dieses Schild mitverantwortlich. „Susanne Raab ist die Anführerin, wenn es um die Spaltung der Menschen in Österreich geht. Sie muss sofort zurücktreten, weil sie schadet der Gesellschaft.“ Ähnliche Worte findet auch Vizebürgermeister Harald Ludwig, der im Dezember höchstpersönlich ein Hassplakat der Identitären vor dem Eingang des Rathauses abmontierte. „Das ist die Auswirkung der Ablenkungspolitik der Bundesregierung. Es wird dadurch Hetze gefördert. In St. Pölten wollen wir aber keine falschen Verhetzungen, sondern legen großen Wert auf ein friedliches Miteinander.“

Die NÖN fragte im bei der Sektion Integration im Bundeskanzleramt wegen einer Stellungnahme an. Bislang blieb die Anfrage unbeantwortet. Auf der Homepage der Islam-Landkarte befindet sich aktuell folgendes Statement: „Aufgrund der aufgeheizten Stimmung der letzten Tage ist es zu einem Wechsel des IT-Betreibers der Plattform gekommen. Es handelt sich lediglich um eine kurzzeitige Unterbrechung, die aufgrund der aktuellen Entwicklungen notwendig war. Sobald diese vorgenommen wurden, wird das Projekt wieder online gehen.“