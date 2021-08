Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt, fast 1.000 Konserven am Tag. „Blutspenden rettet Leben. Gerade jetzt brauchen wir dringend Spender, weil der Bedarf hoch ist, in der Urlaubszeit aber erfahrungsgemäß weniger Personen an die Blutspende denken“, weiß Ursula Kreil von der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes.

Seine Bedenken hat jetzt auch Hafnerbachs Bürgermeister Stefan Gratzl überwunden. „Ich hatte von Kindheit an vor allem, was man mit dem Thema Krankenhaus verbindet, Angst. Sei es der Geruch oder das Zutrittsverbotsschild vor OP-Sälen. Das Bangen, nach dem Spenden umzufallen und im Spital zu landen, hat mich bisher gehindert“, erzählt der Ortschef. Aber bei Gratzl hat es im Kopf „Klick gemacht“. „Mein Bruder war eine große Hilfe. Er geht seit vielen Jahren spenden und hat mir erzählt, wie dringend Konserven gesucht werden. Da dachte ich mir, dass man jede Angst überwinden kann, wenn man will!“

Stefan Gratzl informierte sich sehr genau über den Ablauf. Am „Premierentag“ ging alles sehr rasch. Nach nicht einmal 15 Minuten war er mit allem fertig. Sein Fazit: „Das Spenden ist enorm wichtig. Der Eingriff ist schmerzfrei und rettet Leben.“