FH St. Pölten forscht mit KI im Filmarchiv

Ein Projekt der FH St. Pölten und der Universität Tübingen entwickelt moderne Methoden der Filmanalyse. „Motiviert durch das Interesse der filmischen Form der Animation mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, betrachten wir inen Bereich der Stilgeschichte der Animation, der bislang wenig Beachtung erfahren hat“, erzählt Projektleiterin Franziska Bruckner, Leiterin der Forschungsgruppe Media Creation am Institut für Creative\Media/Technologies der FH St. Pölten über „AniVision“.

Neues Augenmerk auf Gebrauchsfilme

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Animation konzentrierte sich bislang vor allem auf erzählerische Filme und Serien, experimentelle Filme, visuelle Effekte und animierte Dokumentationen. „In unserem Projekt verlassen wir diese gut erforschten Pfade und legen das Augenmerk auf sogenannte Gebrauchsfilme. Dabei handelt es sich um Filme zu Sachthemen, also mit nicht-fiktionalen Inhalten, die üblicherweise eine kurze Nutzungsdauer haben und für spezifische Zwecke produziert wurden“, erklärt Erwin Feyersinger, Co-Direktor des Research Center for Animation and Emerging Media am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen.

Das sind unter anderem Lehrfilme, Aufklärungsfilme, Werbefilme und Wochenschauen. Animationen dienen in diesen Filmen beispielsweise dazu, beworbene Produkte besser im Gedächtnis zu verankern, Prozesse im Inneren des Körpers anschaulich darzustellen oder eine emotionale Verbindung zum Publikum aufzubauen.

Gebrauchsfilme werden in Kinos, im Fernsehen, aber auch bei nicht-öffentlichen Vorführungen gezeigt und verschwinden oft in den Filmarchiven, nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben. Im internationalen Projekt AniVision heben die Forschenden der FH St. Pölten und der Universität Tübingen dieses wenig untersuchte Material aus den Archiven und machen es systematisch durchsuchbar und analysierbar.

Datengetriebene Analyse

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter führen im Projekt eine systematische und datengetriebene Analyse von Animationsstilen in Gebrauchsfilmen durch. Das Projekt setzt auf die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Informatikerinnen und Informatikern, die automatisierte Methoden für die Analyse der Filme entwickeln, und Expertinnen und Experten im Bereich Animationsforschung, die mithilfe dieser Methoden quantitative und qualitative Erkenntnisse über das untersuchte Filmmaterial gewinnen.

„Die große Menge des zu analysierenden Filmmaterials macht eine ganzheitliche, manuelle Analyse unmöglich. Durch automatisierte Inhaltsanalyse können wir erstmals eine systematische Analyse von Animationsstilen über Ort und Zeit hinweg ermöglichen und intelligente Such- und Vergleichswerkzeuge für die Animationsforscher*innen realisieren“, sagt Matthias Zeppelzauer von der FH St. Pölten, im Projekt für die Forschung im Bereich der Informatik verantwortlich.

Neue Methoden für die Filmforschung und offener Datensatz

Im Projekt sollen so neue Methoden für die Filmforschung entstehen, die es ermöglichen, eine umfangreiche Sammlung von Filmen automatisiert aufzubereiten, präzise zu segmentieren, animierte Sequenzen zu finden und diese Sequenzen nach stilistischen Kriterien zu klassifizieren und zu vergleichen.

Das Projekt untersucht, wo, wie oft und in welchen Kontexten bestimmte Animationsstile vorkommen und worin sich die Animationen aus Österreich, Ost- und Westdeutschland unterscheiden, wo es Übereinstimmungen gibt und ob es wechselseitige Einflüsse gab. So sollen historische Trends bei den Animationsstilen nachgezeichnet werden. Zudem soll ein öffentlich zugänglicher Datensatz mit Begleitmaterialen und Erklärungen entstehen

https://research.fhstp.ac.at/projekte/anivision

