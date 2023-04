Drei Tage Festival „Rund um die Marie“ in St. Pöltner Innenstadt

Mit dem Fest „Rund um die Marie“ von Donnerstag 20., bis Samstag, 22. April starten die Open-Air-Aktivitäten in der St. Pöltner Innenstadt. Am Herrenplatz, in der Wiener Straße, im Alumnat Grätzl und am Domplatz steht ein vielfältiges Programm an. Ein Schaukochen am Donnerstag und ein Jungpflanzenfrühlingsmarkt am Samstag beleben den Domplatz. Am Donnerstagabend lädt die Tanzschule Schwebach zum Tanz am Herrenplatz, am Freitag und am Samstag steht eine Bademodenschau an, am Freitagabend eine Reiseshow zum Thema Madagaskar.

Programm für die Kids und viel Musik

Den jungen Gästen wird sicher nicht langweilig mit Programmhighlights wie dem Pop Dance mit den SemTeo Kids, einer Malaktion rund um den Stadtfrühling in der Buchhandlung Schubert und veganes Kochen mit Kindern in der Food Art Gallery. Die ist auch Teil der Grätzlgusterei, bei der Feinkostläden wie Der Südtiroler und alle Lokale im Grätzl mit Köstlichkeiten locken.

Am Samstag spielen Zoartbitter zwischen 10 und 12 Uhr live am Herrenplatz als Vorgeschmack auf musik.stp City live!, das im Mai und Juni samstags Musik in die Gassen und Straßen der Stadt bringt.

