Selbsthilfe für Hochsensible: Unterstützung in St. Pölten

Werbung

Das Summen einer Fliege oder die Stimmung der gestressten Kollegen – tausende Reize strömen jede Sekunde auf uns ein. Manche Personen empfinden diese äußeren und inneren Wahrnehmungen als besonders intensiv. Sie nennen sich „hochsensibel“.

„Die persönliche Reizschwelle ist schneller erreicht, weil die Verarbeitungstiefe höher ist“, erklärt Chris, der selbst betroffen und Mitglied bei den „Anonymen Hochsensiblen“ ist. Denn dieses Persönlichkeitsmerkmal sei zwar einerseits „ein Segen“, weil beispielsweise die Empathie höher sei. Andererseits würden viele Personen auch damit hadern. Deswegen hat „SAG7“ Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen.

„Ein Löwenzahn wächst auch aus Beton und erholt sich schnell. Eine Orchidee schafft das nicht, das sind die Hochsensiblen.“

Die eigene Hochsensibilität zu erkennen, würde vielen Menschen schon helfen. Damit ist die Selbstdefinition das Wichtigste, auch wenn es wissenschaftliche Studien im Hintergrund gibt. Krankheit ist Hochsensibilität keine. Oft kommt der Vergleich mit Blumen: „Ein Löwenzahn wächst auch aus Beton und erholt sich schnell. Eine Orchidee schafft das nicht, das sind die Hochsensiblen. Die meisten Menschen stehen dazwischen, sie werden mit Tulpen verglichen.“

In St. Pölten trifft sich eine von zwei Gruppen der „Anonymen Hochsensiblen“ in Niederösterreich, die andere ist in Tulln. Angelehnt an die Treffen der Anonymen Alkoholiker und mit einem Zwölf-Schritte-Programm wird der Umgang mit Hochsensibilität besprochen.

Die Gruppe in St. Pölten sei gut angelaufen, meint Chris. Aber das Thema sei immer noch stark unter dem Radar. „In Österreich spricht man nicht über Gefühle. Vielleicht bei der Weihnachtsfeier, wenn man einen über den Durst getrunken hat, und dann eskaliert es gleich.“

Die Treffen finden jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat von 18.45 bis 20.15 Uhr in der Steinergasse 3 statt: https://selbsthilfe.sag7.com .

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.