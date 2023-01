Petition gegen Müll-Mief in St. Pöltens Westen

Anrainern im Westen der Stadt stinkt es weiter. Seit Übernahme der Mülldeponie samt mechanisch-biologischer Abfallbehandlungsanlage (MBA) „rieche es immer wieder nach Verwesung“, sagt Jürgen Komma, Mitgründer des Vereins „Landeshauptstadt Luft“. Zufriedenstellende Maßnahmen sind (noch) nicht umgesetzt, die NÖN berichtete:

Unterstützung bekommt der Verein jetzt von den Grünen. Auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes stellten diese eine Anfrage und erhielten vom Land umfangreiche Antworten.

„In einer Serie von Bescheiden wurden Mengen und Grenzwerte kontinuierlich erweitert“, berichtet Stadträtin Christina Engel-Unterberger. Der Verein will nun per Petition die Rücknahme der Bescheide erwirken. 95 Unterstützer hat „Gegen Müll-Mief in St. Pölten“ derzeit auf www.openpetition.eu .

„Auf die seit 2020 der Abfallrechtsbehörde bekannten Beschwerden wurde im Rahmen der Möglichkeiten des Abfallwirtschaftsgesetzes behördlicherseits sowie durch Betreiber-Projekte reagiert“, sagt Leopold Schalhas von der Abteilung Anlagenrecht im Land. Eine behördlich angeordnete Wiederherstellung des Ursprungszustands sei nicht möglich.

Grundstück für Halle: „Sind in finaler Phase“

Deponie-Betreiber Johann Zöchling betont auch jetzt: „Wir arbeiten laufend daran, die Situation zu verbessern – freiwillig.“ So sei etwa eine Sprühkanone, mit der Gerüche gebunden werden können, aufgestellt, die offenen Deponieflächen verkleinert und Schnelllauftore installiert worden.

Einige Abfälle werden nicht mehr angenommen. „Wir lagern fast nichts mehr im Freien, obwohl wir das dürften“, sagt Zöchling. Auch die Vorbereitungen für die geplante Halle laufen. „Das Grundstück wird von uns erworben, wir sind bei den Verträgen in der Finalphase.“

