Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. Das Urteil von 3,5 Jahren Haft gegen seinen Mandanten will Rechtsanwalt Martin Engelbrecht nicht hinnehmen. „Die lange Beratungszeit des Schöffengerichts zeigt, dass die Entscheidung nicht einfach war“, stellt er fest.

Engelbrecht vertritt jenen Afghanen (21), der am 12. August 2019 mit drei bislang unbekannten Mittätern einen Brandanschlag auf die FP-Landesgeschäftsstelle verübt haben soll. Genau wie in der Verhandlung vom 13. August beteuert der subsidiär Schutzberechtigte erneut seine Unschuld. „Das hat er auch mir gegenüber immer wieder betont“, sagt sein Verteidiger. Anders sieht das die Staatsanwaltschaft: Das Video aus der Überwachungskamera zeige eine Person in der Größe des Verdächtigen beim Anschlagsgeschehen. Belastend wirke seine Aussage zu einer Krankenschwester im SMZ Ost in Wien, wo er sich wegen einer Schulterverletzung behandeln ließ: Sie solle sich das Video der Überwachungskamera ansehen. „Das kommt einem Geständnis gleich“, meint die Staatsanwältin. „Das sind Indizien, aber noch keine Beweise“, kontert der Verteidiger. Für ihn sei es absurd, nach so einer Tat ein Krankenhaus aufzusuchen.

Verurteilt wird der Angeklagte nicht nur wegen der versuchten Brandstiftung. Einen Schuldspruch gibt es auch wegen versuchter schwerer Körperverletzung eines Justizwachebeamten und wegen Verleumdung. Er hatte behauptet, er sei von Justizwachebeamten misshandelt worden. Verteidiger Engelbrecht stellt aber die Brandstiftung infrage. „Einige Punkte lassen Zweifel an der Anklage aufkommen“, sagt Engelbrecht.