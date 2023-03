Gedenken an dunkle Zeiten des Nationalsozialismus in St. Pölten

Vor 85 Jahren marschierten die Nationalsozialisten ein und Österreich verschwand von der Landkarte. Der 12. März 1938 stellte für die österreichischen Jüdinnen und Juden auch in St. Pölten eine lebensverändernde Zäsur dar. Mit vier Kurzvorträgen gedenkt das Institut für Jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST) dem „Anschluss“ und den damit verbundenen Schrecken am Dienstag, 14. März, um 18 Uhr im Stadtmuseum.

Bisher unveröffentlichtes Filmmaterial zu sehen

Instituts-Leiterin Martha Keil macht in der Einführung Erinnerungen von St. Pöltner Jüdinnen und Juden hörbar. Philipp Mettauer zeigt und kommentiert bisher unveröffentlichtes Filmmaterial über die Fahrt deutscher Truppen und ihrer österreichischen Helfer und Helferinnen durch die St. Pöltner Innenstadt. Merle Bieber widmet sich dem Antisemitismus in den niederösterreichischen Urlaubsorten. Zwar waren die Jüdinnen und Juden bereits ab den 1920er-Jahren mit einer neuen Art des Antisemitismus konfrontiert, doch nach dem „Anschluss“ waren sie in den Sommerfrische-Orten nicht mehr erwünscht. Schließlich erinnert Benjamin Grilj anhand der Einträge in den Sterbebüchern 1938 an eine vergessene Opfergruppe: an diejenigen, die in Verzweiflung und Angst ihrem Leben ein Ende setzten.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter office@injoest.ac.at bis Sonntag,12. März, notwendig.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.