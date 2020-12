Der harte Lockdown ist vorbei, das Corona-Virus ist aber noch mitten unter uns. Das zeigte zuletzt wieder ein Riesencluster im „Haus an der Traisen“. Bei 40 Bewohnern und 19 Mitarbeitern wurde das Virus festgestellt. In St. Pölten gibt es aktuell 465 positiv getestete Personen. Am kommenden Wochenende werden nun in allen Gemeindenfreiwillige und kostenlose Antigen-Tests angeboten. Diese geben lediglich Auskunft darüber, ob man zum Zeitpunkt des Tests ansteckend ist. Die Ortschefs der Gemeinden in der Umgebung St. Pöltens lassen sich jedenfalls alle testen.

„Die Testung dauert pro Person nur zwei Minuten und man kann dadurch einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.“ Rotes-Kreuz-Ortsstellenleiter Alexandru Hevesi

Sämtliche Gemeinden bündeln ihre Kräfte bei den Massentests. Blaulichtorganisationen, Bundesheer, Gemeindebedienstete, Ärzte und Krankenpersonal helfen zusammen. „Die Testung dauert pro Person nur zwei Minuten und man kann dadurch einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten“, erklärt Pyhras Rotes-Kreuz-Ortsstellenleiter Alexandru Hevesi.

Pyhras Bürgermeister Günter Schaubach will auch gleich mit gutem Beispiel vorangehen: „Natürlich lasse ich mich testen.“ So sehen das auch seine Amtskollegen, etwa Wilhelmsburgs Stadtchef Rudolf Ameisbichler. Er werde einer der Ersten sein, die sich testen lassen, und sicher auch einer der Ersten, die sich, sollte der Impfstoff verfügbar sein, impfen lassen werden. An den Massentests sehe er die Sinnhaftigkeit gegeben, er gibt aber auch zu bedenken, dass das Geld in den Gemeindekassen in der Corona-Krise schon recht knapp ist.

„Ich hoffe, wir bekommen die Kosten ersetzt“, so Ameisbichler. Dafür tritt auch Städtebund-Obmann und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler ein. In der Landeshauptstadt wird es insgesamt 32 Teststraßen an sechs Standorten geben. Um etwaigen Engpässen bei den Ausrüstungslieferungen des Bundes vorzubeugen, stellt die Stadt selbst Schutzanzüge, FFP2-Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und mehr zur Verfügung. Auch beim Anmeldesystem für die Tests will man sich nach einigen Pannen in der Vorwoche nicht auf die Kompetenz des Bundes verlassen. Niederösterreich wird ein eigenes EDV-System zur Anwendung bringen. „Das spricht aber auch nicht gerade für die Performance des Bundes“, so Stadler.

Organisationen packen in Gemeinden mit an

Durchwegs gut vorbereitet sehen sich alle Ortschefs in der Umgebung. „Ich klopfe auf Holz, dass weiterhin alles so gut klappt“, sagt etwa Hafnerbachs Bürgermeister Stefan Gratzl. Die Gemeinde habe das gesamte verfügbare medizinische Personal gebeten mitzuhelfen und „alle sind dabei“, so Gratzl. In der einen oder anderen Gemeinde helfen sogar pensionierte Ärzte und Pfleger mit, die Massentests gut über die Bühne zu bringen.

Besonders gefordert sind bei den Massentests die Blaulichtorganisationen. 126 Feuerwehren mit 800 Personen beteiligen sich alleine im Bezirk St. Pölten. Bezirksfeuerwehr-Kommandant Georg Schröder schwört seine Mannschaft auf die „Riesengeschichte“ ein: „Wir helfen bei der Logistik und mit Personal. Tests werden von Feuerwehrmitgliedern aber keine durchgeführt.“