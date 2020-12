Die 126 Feuerwehren des Feuerwehrbezirkes St. Pölten unterstützen die Gemeinden bei den Corona-Massentests. Einen ersten Vorgeschmack auf die freiwilligen Massentests bekamen die Feuerwehren am Wochenende im VAZ St. Pölten. Dort unterstützten rund 20 Feuerwehrmitglieder das Bundesheer bei den Covid-19 Tests des Lehrpersonals. Seit Montag sind die Polizisten an der Reihe, die sich noch bis Donnertag testen lassen können.

„Die Aufgaben sind klar definiert. Wir helfen bei der Logistik und mit Personal“, erläutert Georg Schröder, Bezirksfeuerwehrkommandant und Chef des Stabes im Landesführungsstab. Tests werden von Feuerwehrmitgliedern nicht durchgeführt. Die Massentests seien eine „Riesengeschichte“, sagt Schröder, aber die Feuerwehr habe die notwendigen Personal- und Fahrzeugressourcen. 800 Leute werden im Einsatz sein.

Zahlreiche Transportfahrten sind erforderlich: Einheiten des Feuerwehr-Katastrophenhilfsdienstes transportierten am Sonntag Schutzanzüge, Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und -tücher aus dem Containerterminal des Landesfeuerwehrverbandes in Tulln in die Feuerwehrzentrale nach St. Pölten, von hier aus wurden die Stadt St. Pölten und die 45 Gemeinden des Bezirkes mit der Ausrüstung beliefert. In einer zweiten Welle werden die Testkits ausgeliefert.