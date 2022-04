Applaus für "Geschichten vom Franz" im Hollywood Megaplex

Werbung

Kinderfilme gibt es viele, aber nur wenige aus Österreich. Das wollte Produzentin Katharina Posch aus Böheimkirchen ändern. So entstand die Idee für die Verfilmung von "Geschichten vom Franz", die auf Christine Nöstlingers Büchern basieren. Gemeinsam mit Arwen Hollweg und Philipp Dornauer kam sie zur Präsentation des Films ins Hollywood Megaplex. "Wenn man ein Buch verfilmt, ist es wichtig es noch weiter zu entwickeln. So entstand die Figur des Hank Haberer, den Philipp Dornauer verkörpert", erklärt Posch. Der neunjährige Franz (gespielt von Jossi Jantschitsch) ist neun Jahre und geht in Wien die Schule. Er hat es nicht leicht. Er ist kleiner, als die anderen Kinder, wird oft für ein Mädchen gehalten und bekommt eine ganz piepsige Stimme, wenn er aufgeregt ist. Durch Zufall stößt Franz auf die Videos von Youtube-Influencer Hank Haberer und will mit dessen 10-Schritte-Programm zum "Alpha-Mann" werden.

Tipps geben, wie man zum "richtigen" Mann wird, will Dornauer nicht und schmunzelt: "Es ist wichtig, selbst ein gutes Vorbild zu sein, das ist das Ziel. Der Film soll auch zeigen, dass jeder so sein kann, wie er will", sagt der Schauspieler, dem die Arbeit mit den Kindern viel Spaß gemacht hat.

Für Arwen Hollweg war es der erste Kinofilm. Bei der ersten Präsentation war sie aufgeregt, schließlich "sieht man sich auf der Leinwand größer, als das eigene Zimmer ist". Sie feierte während der Dreharbeiten Geburtstag. "Das war das schönste, als die ganze Crew für mich gesungen hat und ich eine Torte bekommen habe", erinnert sich Hollweg. Und Posch fügt hinzu: "Es ist schön, wenn man sieht, was in vier Jahren Arbeit entstanden ist. Danke, dass sie alle da sind und erzählen sie es weiter, wenn der Film gefällt."

Fazit der Redaktion: Ein sehenswerter Film für die ganze Familie mit witzigen Dialogen und großartigen Darstellern. Schönes I-Tüpfelchen die Songs von Marco Wanda.

