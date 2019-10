Die Sauna hat wieder Saison. Viel Schweiß haben die St. Pöltner dort nach dem Umbau bereits vergossen. Das „Wellness-Angebot“ ließ nach der Eröffnung im November die Besucherzahlen gleich um 45 Prozent steigen, verglichen mit demselben Zeitraum vor der Modernisierung mit Eventsauna und Co.

Die endgültige Bilanz für das Citysplash zeigt hingegen, dass Abkühlung in diesem Jahr weniger notwendig war. 5.000 Besucher kamen weniger im Vergleich zum Rekordjahr 2018. In der Frei-Badesaison prüfte Bäderverwalter Martin Fuchs höchstpersönlich täglich am Beckenrand des Citysplash die Bedingungen, auch einmal wärmer angezogen: „Der Beginn war ein ziemlicher Ausfall“, sagt er und verweist auf die Durchschnittstemperaturen. Im Mai lag diese bei ungewöhnlich niedrigen 16,7 Grad. Alles andere als Badewetter. Dennoch konnte die schlechtere Witterung dank Fernwärme und Solarenergie immer warmen Becken ausgeglichen werde. Dazu halfen Aktionen wie Nachtschwimmen, Kinderbetreuung und Artisten. „Das werden wir auch in der kommenden Saison machen“, ist Bürgermeister Matthias Stadler vom Erfolg dieser Veranstaltungen überzeugt.

Für die angelaufene Aquacity-Saison will man das erfolgreiche Vorjahr noch übertreffen. Sieben Prozent mehr nutzten die Schwimmhalle. Das Café Mokka in der Aquacity nimmt mit Verspätung, diese Woche den Betrieb auf. Wegen Personalmangels blieb dort bislang die Küche kalt, wie Stadler erklärt.