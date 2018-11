„Im gehobenen 4- oder 5-Sterne-Bereich gibt es kaum etwas derartiges wie die Saunacity“, ist Bürgermeister Matthias Stadler stolz. Seit Dienstag hat der neue Saunabereich im ersten und zweiten Stock der Aquacity geöffnet. Auf 1.017 Quadratmetern blieb kein Stein auf dem anderen.

Eine Infrarotkabine wurde im Dachgeschoß errichtet. | Vorlaufer

Errichtet wurde unter anderem eine Event-Sauna, eine Biosauna, ein Sole- und Kräuterdampfbad, eine Infrarot-Kabine und vieles mehr. „Wir haben auch besonders darauf geachtet, größere Ruheräume zu schaffen, damit die Leute länger bei uns bleiben“, so Bäderchef Martin Fuchs. Geöffnet ist täglich, wobei am Montag Damentag ist.

„Wir sind trotz der Anpassung immer noch günstiger als andere Städte in Niederösterreich“

Durch das neue Angebot in der Saunacity sollen die Besucherzahlen von derzeit rund 38.000 auf knapp 50.000 steigen. Die Ticketpreise wurden in der Gemeinderatssitzung am Montag (nach Redaktionsschluss) angepasst. Ein Tagesticket kostet 19 statt 10,30 Euro, das Vier-Stunden-Ticket 13 statt 9,30 Euro. Der Preis einer Jahreskarte steigt von 422,30 Euro auf 550 Euro. „Wir sind trotz der Anpassung immer noch günstiger als andere Städte in Niederösterreich“, betont Stadler. Ein Eintritt in der Sauna berechtigt weiterhin auch zur Benutzung des Hallenbads.

Bäderchef Martin Fuchs gefallen auch die Kübelduschen. | Werth

Bereits vor der Eröffnung durchlief die Saunacity einen rund zweiwöchigen Probebetrieb. „Wir wollten nicht in der ersten regulären Woche ein paar Mal die Feuerwehr da haben, weil Brandmelder noch nicht optimal justiert waren“, erklärt Fuchs. Auch die Mitarbeiter wurden bereits speziell geschult und werden künftig auch geführte Aufgüsse anbieten.

Energie-Contracting ebenfalls abgeschlossen

Neben dem Umbau der Saunalandschaft, bei dem auch viel Wert auf Barrierefreiheit gelegt wurde, wurde auch der Prozess des Energie-Contractings abgeschlossen. „Der größte Kostenfaktor beim Betrieb eines Hallenbades ist die Energie. Deshalb haben wir auch ein neues Konzept umgesetzt, das Einsparungen von rund 145.000 Euro im Jahr bringt“, so Fuchs. Maßnahmen wurden etwa in der Lüftungstechnik, der Wärmeversorgung oder der Beleuchtung gesetzt.