Wer derzeit einen Blick in den ersten und zweiten Stock der Aquacity werfen darf, der wird kaum glauben, dass dort Mitte Oktober eine hochmoderne Saunalandschaft eröffnet wird. „Erst vor wenigen Wochen sind dort zwei tonnenschwere Bagger gefahren und haben den alten Estrich herausgestemmt“, erzählt Bäderchef Martin Fuchs.

Rund 25 Personen sind täglich auf der Baustelle beschäftigt und sorgen dafür, dass die Arbeiten zügig voranschreiten. Zwischenwände wurden bereits abgetragen und Installationen entfernt. „Diese Woche kommt der neue Estrich“, berichtet Fuchs. Sobald dieser getrocknet ist, geht es Schlag auf Schlag mit den nächsten Professionisten weiter.

... noch nicht viel erkennbar. Bäderchef Martin Fuchs zeigt auf jenen Bereich, wo die Eventsauna errichtet wird. | NOEN, Werth

Kaum etwas wird im Herbst mehr an den alten Saunabereich erinnern, vom Altbestand bleibt fast nichts übrig. Der lange Flur zum Eingang ist ebenso Geschichte wie die getrennten Damen- und Herrensaunas. Durch den gewonnen Platz ist nicht nur ein größeres Schwitz-Angebot möglich, sondern auch großzügigere Garderoben, Duschen (auch Kübelduschen) und vor allem Aufenthaltsbereiche. „Fehlende Sitzgelegenheiten waren unser größtes Problem. Viele Gäste sind nach zwei Stunden gegangen, weil sie nicht wussten, wo sie sitzen sollen“, erklärt Fuchs. Die beiden Solarien werden durch eines ersetzt, das laut Fuchs auf dem neuesten Stand der Technik ist. Weiters wird das Saunastüberl erneuert. „Es soll dort aber nicht gekocht werden, sondern es wird Snacks und Getränke geben“, so Fuchs.

Der Umbau der Saunalandschaft ist aber nicht die einzige Baustelle in der Aquacity. Zeitgleich laufen die Arbeiten im Rahmen des Energie-Contracting. Dafür werden unter anderem die Badewasseraufbereitung modernisiert und die Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet. Die Filter für die großen Becken sind ab sofort frequenzgesteuert und müssen nicht mehr händisch rückgespült werden.

Zudem wurde am Völkl platz ein Schluckbrunnen errichtet. Mittels Wärmepumpe wird so dem Grundwasser Wärme entzogen, das zum Beheizen des Wassers genutzt werden kann. „In Summe bringt das Einsparungen von 140.000 Euro jährlich“, erklärt Fuchs. Die Maßnahmen kosten die Stadt nichts, diese werden mit dem eingesparten Betrag in den nächsten 15 Jahre zurückbezahlt.

Durch den neuen Schluckbrunnen am Völklplatz wird aus dem Grundwasser Wärme gewonnen, die zum Heizen der Becken genutzt werden kann. | NOEN, Werth

Außerdem wird die Baustellenzeit genutzt, um nach zwölf Jahren eine Kurve der Rutsche auszutauschen. „Der Bereich war schon zu stark abgenutzt“, erklärt Fuchs, der froh ist, wenn die Arbeiten erledigt sind: „Alleine die Platzknappheit ist für die Gewerke und Baufirmen eine große Herausforderung.“