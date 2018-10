Mit knapp einem Monat Verspätung wird am 27. November der runderneuerte Wellness-Bereich in der Aquacity eröffnet. In der Vorwoche wurde der Eröffnungstermin offiziell fixiert und damit auch den immer häufiger auftretenden Gerüchte entgegengewirkt, dass die Fertigstellung heuer nicht mehr gelingen werde.

Wie Bäderchef Martin Fuchs erklärt, hat die Verzögerung keine baulichen Gründe. „Ursprünglich wollten wir im Mai die Badesaison beenden, wir hatten dann aber doch noch einen Monat länger für Schüler geöffnet. Dadurch wurde der Baustellenbetrieb aber etwas behindert“, so Fuchs.

In der vergangenen Woche wurden die letzten Saunageräte mit dem Kran hineingehoben, jetzt fehlt nur mehr der letzte Feinschliff – so müssen etwa noch Saunakammern fertig gestellt und zwei Glasportale in den Ruheräumen eingesetzt werden. „Wir könnten theoretisch etwas früher eröffnen, wollen aber unbedingt noch einen einwöchigen Probebetrieb absolvieren, damit auch das Personal die Chance hat, sich gut einzugewöhnen“, erklärt Fuchs. Schließlich sei nicht nur der Wellness-Bereich komplett erneuert worden, sondern auch die Technik. „Das erfordert eine deutliche Umgewöhnung“, weiß Fuchs.

Wie berichtet, wird nach der Fertigstellung des über eine Million Euro teuren Projekts kaum etwas an die alten Saunas erinnern: Die getrennten Damen- und Herrensaunas sind Geschichte, errichtet werden eine Eventsauna, eine Biosauna, ein Sole-Dampfbad und ein Kräuterbad. Außerdem werden mehr Sitzmöglichkeiten und großzügigere Garderoben und Duschen geboten und die beiden Solarien durch ein neues Modell ersetzt.